Marko Suurmägi Mulgimaal on prügiauto tagurpidi sõit viis korda odavam kui Põhja-Sakalas

Prügiauto peatub Põhja-Sakala vallas eramaja värava ees. Autojuht otsib välja värava võtme (võtmehaldamise teenus maksab kliendile 10,69 eurot kuu), avab luku (36,60), näeb, et konteiner seisab autost 12 meetri kaugusel, teeb tosin sammu konteinerini ja viib selle auto juurde (11,66). Märkab siis, et konteineri kõrvale on jäetud veel lisakott prügiga, ja viskab sellegi autosse (27,38). Kui auto on ära sõitnud ja arve on tasutud, otsustab klient võtta firmalt kinnituse, et tal ei ole ettevõtte ees võlgu (3,90).