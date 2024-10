FILMIARVUSTUS Kelly: kellegi teise unistus. Või siis treeneri õhulossi purustanud põlvevigastus?

Kui on aga midagi, millega vaataja hästi filmitegijaga nõustuda ei saa, siis on see ehk filmile valitud pealkiri. Ma tahaks uskuda, et see oli ikka ka Kelly unistus, mille poole ta pürginud on. Treenerist isa vaatest ehk sai tema unistusest õhuloss, mille sõna otseses mõttes lõhkus lapse trauma – sportlaste seas üldlevinud ja kardetud ACL ehk põlve eesmise ristatisideme vigastus.