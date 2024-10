Kõrgesse ikka jõudnud orkestris lööb algusest peale trummi PiPi papa

Nüüd on kõik pillimehed Võhmast, neid on orkestris taas seitse ja nooremat kui 50-aastast nende seas ei ole. Paul Paidu on endiselt rivis, aitab aastapäevakontserti korraldada, esineb ning peab plaani, et vähemalt järgmise aasta laulupeoni ta pilli kõrvale ei pane ning orkestrist ei lahku. Laulupidudel on ta käinud aastakümneid, sest Pilistvere Pillimehed pole 45 aasta jooksul üheltki laulupeolt kõrvale jäänud. Alati on nemad olnud nende seas, kelle karm hindajate kollektiiv on esinejate sekka valinud.