Sussišokolaad ja advendikalendrid enne kõrvitsaid?

Ma arvan, et paljudele pole jäänud märkamata, et mõne nädalaga on poed välja laotanud jõulumaiustused advendikalendritest kinkekottidesse pistetavate kuldsete kommikarpideni välja ning puuviljaletist saab osta juba mandariine ja hurmaad. Rääkimata siis piparkookidest.