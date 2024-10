Mulgid loovad vähemalt aastaks ümbruskonna ainsa abivallavanemata valla

"Kui me praegu hakkaks abivallavanemat otsima, kuluks vähemalt poolteist kuud, enne kui ta tööle saaks hakata," nentis Mulgi vallavanem Dmitri Orav. Ta viitas sellega asjaolule, et mulgid ei sooviks leida sellesse ametisse mitte poliitikut, vaid oma valdkonna spetsialisti ning too peaks olema arendus- ja majandussuunitlusega.