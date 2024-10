PRIIT TOOBAL Soov kupatada asutuste juhid volikogudest välja on rumal

Loen Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaalist, et sotsidel ja Eesti 200-l on küpsenud plaan kupatada linna- ja vallavolikogudest välja koolide ja lasteaedade direktorid ning kultuurimajade ja raamatukogude juhid. See käik pidavat vähendama korruptsiooniohtu. Idee maaletooja ja eestkõneleja on sotsist regionaalminister Piret Hartman.