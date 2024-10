Rakvere teater toob õnne õuele

Õnn on kohustuslik. Briti must komöödia järgib inglise huumori kõrge kullaprooviga tavasid.

Rakvere teatri lavastus "Ettevaatust, õnn!" on eduka briti telestsenaristi Steven Moffati kirjutatud must komöödia, mis järgib inglise huumori kõrge kullaprooviga tavasid. Eluohtlikult naljaka näidendi on publiku ette seadnud Peeter Raudsepp. Viljandi publikule annab teater etenduse 11. novembril kell 19 Ugala suures saalis.