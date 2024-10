Uuringust selgus, et kõigis kolmes Viljandimaa vallas on riigile kuuluvaid alasid, millele võiks tuulikuid püstitada.

Kui seni on maismaa tuuleparke kavandatud enamasti eramaale, siis nüüd on arendajatel juurdepääs riigi aladele. Pärast keskkonnaagentuuri tehtud uuringuid selgus, et kõigis kolmes Viljandimaa vallas on riigimaa tükke, millele võiks tuuleparke rajada.