Terendav automaks pani romud kokkuostu poole liikuma

"See pole mõistlik," sõnas ta ja selgitas, et ühelt poolt on see ajakulukas, aga teisalt on autos ligi kolmandik kõike muud kui metall, näiteks istmed, matid, armatuur, polster ja rehvid. Kõik see pole positiivse väärtusega ja kodus lammutades kipuvad need asjad jõudma olmeprügisse, halvemal juhul aga prügikasti kõrvale või sootuks metsa alla. Et seda ei juhtuks, tasub auto tervenisti ära tuua. Esiteks saab selle eest praegu väga hea hinna ja teiseks ka dokumendid korda. Kollamaa kinnitas, et kui Kuusakoskisse jõuab terviklik sõiduk, siis see transpordiameti registrist ka kustutatakse ja asi ongi lõpetatud.