JUHTKIRI Automaksu esimene tõetund

Automaksu on palju kirutud ja igast küljest kahtluse alla seatud. Kui palju sealt raha riigieelarvesse laekub? Kas mõni tundlikum elanikerühm saab ebaõiglaselt valusalt pihta? Kas uuematele sõidukitele üleminek ikka on keskkonnasõbralik? Vastuste üle võib vaielda, kuni praktikast saab tõe kriteerium. Ent ühe kasuliku lükke on automaks juba enne jõustumist ära teinud: seni hoovides ja põlluveeres vedelnud autoromud leiavad tee kokkuostu.