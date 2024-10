Toiduharjumusi kujundav "Seikluste laegas" laienes üle Eesti

"Seikluste laegas – sõpradega liikumise ja maitsete maailmas" kujundab kolme- kuni seitsmeaastaste laste tervislikke toitumis- ja liikumisharjumusi. Esimestesse Eesti lasteaedadesse jõudis programm 2021/22. õppeaastal, aga nüüd teatas tervise arengu instituut, et sellest sügisest on see kasutusel juba 56 lasteaias üle Eesti.

"Rahvusvahelised hindamised on näidanud, et "Seikluste laeka" kasutamine aitab tõendatult kujundada laste tervislikke liikumis- ja toitumisharjumusi," sõnas tervise arengu instituudi toitumise ja liikumise osakonna juhataja Alice Haav. "Veelgi enam – see on sekkumine, mis aitab parandada kogu pere harjumusi."