Tellingud jäävad kultuuriakadeemiat piirama kevadeni

Viljandi kultuuriakadeemia peamaja vana osa rekonstrueerimistöid korraldab peatöövõtjana osaühing Jaagor Grupp. Ehituse algus oli planeeritud 1. septembriks ja valmis peaks see saama järgmise aasta 31. augustiks. Väljapoole hakkas ehitus paistma kolmapäeval, kui toodi tellingud ja need kohale seati.

Kultuuriakadeemia on kirjutanud projekti, mille kogusumma on 3,9 miljonit eurot. See leidis heakskiidu regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning riigi tugiteenuste keskuse koostöös tehtud piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamise taotlusvoorus.