Raskete olude kiuste asub riik majandust ja regionaalarengut turgutama

Sotsiaaldemokraadid on seda meelt, et riigil on majanduse elavdamise juures oma roll. Hoolimata keerulistest oludest kajastub see põhimõte varasemast suuremal määral ka uues eelarves. Kvoodimüügi tuludest saadud enam kui 400 miljonit eurot suunatakse majandusse – sealhulgas saab tee-ehitussektor tulu Rail Balticu rajamisest. Raudteeühendus Euroopaga annab edaspidi hoogu kaubavahetusele ja reisimisele ning tugevdab Eesti julgeolekut.