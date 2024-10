JUHTKIRI Julma loomapidaja kanapimedus

Ka loomakaitsjate lood kassidest ja koertest, kes on kevadel maakoju mõnusaks mänguasjaks võetud ja siis sügisel tagasi linna kolides maha jäetud, on südamega inimesele mõistetamatud. Kuidas on võimalik jätta saatuse hooleks karvakera, keda mitu kuud on silitatud? Kui inimesel on temast nii ükskõik, miks ta siis lemmiku üldse võtab?