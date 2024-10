MADIS MÜLLER Intressilangetused annavad Eestis majandusele rohkem hapnikku kui mujal euroalal

Üldine tunnetus on, et euroalal tervikuna saab majanduskasv olema tagasihoidlikum, kui veel kuu või kaks tagasi võis oodata. See tähendab tõenäoliselt ka väiksemat survet hindade tõusuks. Suuremat rolli mängib seejuures just Euroopa suurte riikide Saksamaa ja Prantsusmaa majanduse nõrk seis ja väljavaade. Sellele viitavad nii sealsete ettevõtjate hinnangud, mida peegeldavad niinimetatud ostujuhtide indeksid, kui ka järsult aeglustunud hinnatõus. Nii olid hinnad Saksamaal septembris 1,8 protsenti ja Prantsusmaal vaid 1,5 protsenti kallimad kui aasta tagasi.