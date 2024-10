Aiajäätmete äraveo teine ring tuleb novembri alguses

Kogumisauto sõidab nädalapäeva piirkonda jäävatelt tänavatelt läbi ühe korra, seejuures on lehekottide ja okste veoks erinevad autod.

Linnavalitsus palub aia- ja haljastujäätmed tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale äraveole eelneval päeval. Viljandi keskkonnaspetsialisti Marika Meose sõnul on oluline, et jäätmeveo autol poleks pealekorjel takistusi. "Autojuhid korjavad peale vaid tänava äärde paigutatud jäätmekotid ja kokkuseotud oksad. Esimesel korjel olid mitmel pool jäätmed võrkkottides, kuid palume seda vältida, sest võrkkotist on aiajäätmeid tülikas kätte saada," märkis Meos. Okste ja lehekottide asukohta ei ole tarvis varem registreerida.