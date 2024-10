JUHTKIRI Linn sai kaela katkisest sillutisest veskikivi

Et öelda, kus midagi valesti läks, on vaja eksperditeadmisi ja põhjalikku analüüsi. Samas piisab tavainimese silmast ja lihtsast loogikast, et näha: midagi on valesti. Vähem kui kolm aastat on täielikust uuenduskuurist möödas, aga selgelt on nähtavad sõidujäljed, mis aja möödudes järjest süvenevad. Paljudel kividel on nurgad puudu või mõrad sees, kuigi 1200 kivi sai just välja vahetatud.

Raske on mõista, mille järgi linnavalitsus ja töövõtja Tavt kokku leppisid, kui suure kulumisastmega kivi väljavahetamist vajas või kui suur tükk selleks puudu pidi olema. Samuti seda, millel põhineb eeldus, et kui tervelt 1200 kivi on tulnud asendada, siis ülejäänud kivid, mis on samuti kolme aastaga katki läinud, on tegelikult kvaliteetsed ning neid on rikkunud hoopis soola ja naelrehvide koosmõju või lumelükkamine. Kui paberite järgi peaksid kõnealused betoonkivid olema ette nähtud kasutamiseks sõiduteel ja vastu pidama ka talvele, kuidas siis on võimalik, et täiesti kvaliteetsed kivid kahe talve jooksul naastrehvide ja soola koosmõjul ära lagunevad? Miks ühtede kivide puhul on asi soolas ja teiste puhul halvas kvaliteedis?