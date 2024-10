Kodutute loomade varjupaik sai nurgakivi

"Me olime õhinapõhised, noored ja väga roosa mõtteviisiga ning kõik see, mis siia on kerkinud, on väga suure töö tulemus," rääkis Mängli. "Seda kõike poleks saanud olla, kui Viljandi linn poleks uskunud meie töösse. Linn andis meile siis kasutada vana hoone, kus olid küll seinad ja katus, aga polnud aknaid ega uksi, polnud vett, elektrit ega kütet. 17 aastat hiljem on kassid soojas toas."