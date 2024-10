Viljandi naiste kaheksapaat pani Tartus hooajale kuldse punkti

"Tüdrukud tõmbasid kuldse joone alla hooajale – ilus lõpp," rõõmustas treener Ruth Vaar. "Hooaeg on väga õnnestunud, kõik on kontrolli all ning saame vastu minna ergomeetrivõistlustele."

Vaar avaldas lootust, et mõne korra saavad sõudjad siiski veel vee peale. "Tolmu paadid kohe koguma ei hakka. See aasta on ilmataat meile hea olnud, kannatab ehk hooaega pikendada, et kevadel oleks kergem."