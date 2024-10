Viljandi folgifestival valiti kestliku turismi edulugude sekka

Üliõpilaste initsiatiivist sündinud pärimusmuusika festival, rahvasuus tuntud ka kui Viljandi folk, on aastatega kasvanud ühe päeva üritusest Balti- ja Põhjamaade suurimaks muusikasündmuseks. See kestab neli päeva, pakkudes 75 kontserti neljal kuni kuuel välilaval ja kolmel-neljal siselaval ning arvukaid kõrvalprogramme ja -tegevusi. Ühtlasi leitakse, et folgipeol on suur mõju Viljandi linnale, sest üritus on aidanud kujundada linna identiteeti, teinud Viljandist Eesti pärimuskultuuri pealinna, toonud piirkonnale tuntust ka väljaspool Eestit ning mõjutanud piirkonna majanduslikku käekäiku.