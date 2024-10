Kaks Grammy koori laulavad Viljandis

Kui Eesti Filharmoonia Kammerkoor on siinsele kuulajale tuttav, siis rahvusvahelistel lavadel tuntud professionaalne Helsingi Kammerkoor on siinmail esimest korda. Koori kunstiline juht ja eeloleva kontserdi dirigent on Nils Schweckendiek, kellega koos pälvis kollektiiv 2024. aastal Grammy auhinna parima kooriesituse kategoorias plaadiga «Kaija Saariaho. Reconnaissance». Eesti Filharmoonia Kammerkooril on riiulis kaks Grammy auhinda: «Arvo Pärt. Da Pacem», dirigent Paul Hillier (2007) ja «Arvo Pärt. Adam’s Lament», dirigent Tõnu Kaljuste (2014).