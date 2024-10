Samasuguse tee on teised Viljandimaa vallad juba läbi käinud ning Mulgi vald jõudis nüüd kõik peatuste nimed ja asukohad mahukasse faili kokku panna. Vallavalitsuse teedespetsialist Rein Anton nentis, et see üsna infomahukas töö tuli ette võtta, kui maa-amet oli tõdenud, et vallas on peatusi, mille nimi ei ole ametlik või siis ei ole see kohanime registris ja ühistranspordi infosüsteemis sama nimega.