Kui Abja Tarbijate Ühistu tegi suvel Mulgi vallavalitusele pöördumise, et ei soovi prügistamise tõttu prügikonteinereid enam oma maal hoida, koristati need suve lõpuks ära mõlemalt poolt tara, kus need ühistu maal olid seisnud. Hoovi omad viidi minema ning tarast väljaspool asunud viidi kohaliku turu juurde, kus need, nagu Sakala on kirjutanud, hakkasid häirima üle tee elavat naabrit.