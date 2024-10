Matkaraja avamine tõi kokku nii palju inimesi, et kitsuke tee muutus tuubil parklaks.

Rohkem kui poole sajandi vanuses laulus "Tuhanded külad" tõdeb toonane tudengibänd Rajacas, et kuni elab küla, elab ka Eestimaa. Ehkki sellest ajast saadik on veel sadu külasid tühjaks jäänud, pole sugugi kõikjal asjad räbalasti. Vähemalt kui vaadata Holstre rahva tegemisi, on Eesti külal jaksu lausa mõne suurlinna jagu.