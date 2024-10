Trepimäe tänava trepi kaks sünnilugu

"Suvel on Trepimägi Viljandi linna peatänav." Ütlesin nii intervjuus Sakala ajakirjanikule 2011. aasta suvel, kuid Viljandi oli moodsa elulaadiga juba XIX sajandil. Linna generaalplaanilt aastast 1867 on näha, et inimesed said kõndida järve äärde suplema lausa mööda Supeluse tänavat ehk Bade gasset. Järves olid sildadel supelmajad, nendes riietuti lahti ja siis sulpsatati vette.