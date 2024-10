Taaskasutusest on saanud suur äri. Ja miks mitte: ega asi sellepärast, et keegi seda juba tarvitanud on, väärtusetuks muutu. Mõni järgmisele tiirule minev ese on täiesti uueväärne. Mõni võib olla üsna kulunud, aga on kellelegi ikkagi vajalik. Vajaliku asja eest on mõistlik nii raha küsida kui maksta.