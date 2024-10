Pika ootamise järel sai Kõidama uue bussiootekoja

Vana puidust ootekoda, mis oli peatusest ka veidi eemal, oli lagunenud ja nagu ütles Kõidama külas elav Marlen Silm, siis külakogukonna algatusel teisaldati see eelmise aasta kevadel "Teeme ära!" talgutel. Kevadised korrastustalgud on seal külas olnud aastaid kohalike eestvedajate toel tavaks. Vallaga oli juba enne läbirääkimisi peetud, et bussiootepaviljon peaks tulema, aga uue tulek võttis maanteeametiga seotud asjaajamiste tõttu oodatust rohkem aega.



"Nüüd on see paviljon olemas ja kõik on õnnelikud. Vahepeal olid ootekoja puudumise pärast kõige õnnetumad bussi ootavad pensionärid ja koolilapsed, kes hommikuti pidid vihma ja lörtsi trotsima," rääkis Marlen Silm.



Uus ootekoda on paigaldatud betoonalusele kergliiklustee ja ooteplatvormi vahele. Selle konstruktsioon on lõhkumiskindel, metallist sõrestiku külgedel on purunemiskindel läbipaistev klaas. Tööde kogumaksumus oli 4252 eurot.

Betoonaluse valasid ja bussiootekoja paigaldasid osaühingu Sakala töömehed. Kohalik proua üllatas neid kohvi ja pirukatega.