Ärevus ja vargused

Ehkki statistika järgi ei ole hakanud tööturul varasemast oluliselt halvemini minema, tööpuudus ei ole järsku hüpet teinud ja ka palgatase on üldiselt püsinud, on ärevust ühiskonnas meeletult palju rohkem kui veel aasta eest ning tundub, et see ärevus annab kuritegevusele kõvasti hoogu.