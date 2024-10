Juustel on olnud läbi ajaloo maagiline tähendus ja seos rituaalidega. Eesti rahvakultuuris oli juuste lõikamine seotud oluliste elumuutustega. Juustest ehete valmistamine levis XIX sajandil Euroopas ja Ameerikas ning muutus populaarseks käsitöövormiks. Kuigi Eestis on säilinud ligikaudu 116 juustest eset, on nende valmistamise täpsed võtted ajaloos kaduma läinud.