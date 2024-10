Viljandi armastatud pitsakohvik naaseb pärast suvist vaheaega

Elukaaslased Kristi Lõhmus ja Aavo Pärnsalu avasid Amrita kohviku 2014. aastal. "Esimest korda elus tunnen, et saan oma unistuse ellu viia," ütles Lõhmus toona.

Käesoleval kevadel andsid kohvikupidajad teada, et Amrita ajastu lõpeb. Kristi Lõhmus ütles mais Sakalale, et sulgemise taga on hulk põhjusi: üha keerulisem majanduskeskkond, aina kasvav palgasurve ning töötajate puudus.