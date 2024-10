Leonardo DiCaprioga kohtunud kunstnik pani lõuendile naised ja kanad

Pallase kõrgemas kunstikoolis maalieriala tudeeriv, peatselt neljanda elukümnendi selja taha jättev Frühling ütleb, et põgenes üsna kaua kunsti eest, ent viimaks sai see ta kätte. Tema ellu mahub mitu kannapööret. Neist viimane tõi ta kolme aasta eest Kanadast tagasi Eestisse, Tartu kunstikooli.

Et täiskasvanud inimene võiks tegeleda maalimisega, seda teadis ta juba väikese lapsena, sest kui ta oli Holstres külas oma maalival vanavanaemal Helena Treimuthil, uuris ta ikka, milleks üht või teist asja tolle maalitarvete juures kasutatakse. "Mõnel pintslil oli ainult kaks-kolm karvakest. Ta ütles, et need on tema linnusilmapintslid," meenutab Frühling loodust maalida armastanud esiema.