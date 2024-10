"See on väga eriline komeet," lausus Olustvere lähedal asuva Orioni tähetorni peremees Oskar Noorkõiv. Ta lisas, et komeedid on muidugi kõik väga erilised, aga C/2023 A3 on niisugune, mis on hästi lähedal ja väga tugeva valgusega. "Sellist ilusat ja eredat komeeti võib sajandis näha ehk korra," lisas ta.