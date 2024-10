Telia sulgeb GSM-võrgu kõige varem nelja-viie aasta pärast

Telia mobiilivõrgu osakonna juhataja Oliver Leki sõnul jõuab aeg-ajalt avalikkuseni infot, nagu plaaniks kõik Telia Company grupi riigid, sealhulgas Eesti, panna teise põlvkonna mobiilsidevõrgu kinni juba 2025. aastal.



«See info aga ei vasta tõele. Telia Company riigid liiguvad vanemate mobiilivõrkude sulgemise suunas erinevas tempos,» rääkis ta. «Kui näiteks Norras on juba 2G võrgu sulgemise plaan selge, siis Eestis pole me täpset ajakava veel paika pannud. Seega enne käesoleva kümnendi lõppu ehk 2029. aastat pole meil plaanis 2G-võrku sulgema asuda.»



Lekk jättis viitamata, et info 2025. aasta kohta käis tegelikult välja Telia Company ise oma veebilehel. Mullu jaanuaris vahendas Sakala seal olnud infot, et enamikus riikides on Telia eesmärk oma 3G-võrk sulgeda 2023. aasta lõpuks ja 2G-võrk 2025. aasta lõpuks, kuid see sõltub kohalikest oludest. Telia Company uutes teadetes pole aastaid enam nimetanud.



Samas ei ole midagi erilist, et üks või teine sidefirma on algset plaani vana sidevõrgu sulgemise asjus muutnud. Rootsi Telia lubas 2G-võrgu sulgeda 2025. aastal, kuid tänavu teatas, et lükkab plaani kahe aasta võrra edasi. Norra Telia aga kavatseb teise põlvkonna mobiilsidevõrgu sulgeda just järgmisel aastal.