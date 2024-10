Taarapunkti murdnud vargad ei tulnud kassaaparaadi avamisega toime ja tabati kiirelt

Viljandi külje all taarapunkti pidav Märt Heuer tunnistas, et ei osanud varastest suurt ohtu näha, sest ta on samas kohas tegutsenud 20 aastat ning seni pole kutsumata külalised majja tunginud. Ometi oli ettevõtja end varaste vastu kindlustanud ning üles seadnud turvakaamerad. Suuresti tänu neile vargad tabatigi.