JUHTKIRI Tee mis teed, ikka pole teed!

Viljandi valla Kingu poririba – vabandust, tee –, millest on täna Sakalas juttu, on silmapaistvalt kole, kuid kahjuks mitte silmapaistvalt haruldane. Kurtjaid, kes peavad sõitma mööda augupuru või mudamülgast, kui nad just kõrvalt põllu pealt paremaid teeolusid ei leia, kohtab ridamisi – küll Viljandi, küll Põhja-Sakala, küll Mulgi vallas. Ega viljandlasedki paljude tänavatega rahul ole. Need on küll kõvakattega, aga kui kõvas kattes on augud, löövad need autoomanikku iseäranis kõvasti.