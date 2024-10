REPLIIK Uhked road sinna ei sobi

Elasin lapsena linnast väljas, mistõttu läksin pärast koolipäeva tihti kohe spordihoonesse oma trenni ootama. Sageli käisin sealses kohvikus, et enne treeningut midagi hamba alla saada ja ühtlasi koolist antud kodutöid teha. Mäletan, et seal pakuti lihtsaid lastele meelepäraseid roogasid, mis valmisid kiiresti. Boonusena sai kõiki praade osta poolikuna, ehk ma ei pidanud muretsema toidu raiskamise pärast. Usun, et neid, kes peavad spordihoones aega parajaks tegema, on praegugi.