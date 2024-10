Pühapäeval on Viljandis vaktsineerimisbuss

Võimalik on vaktsineerida gripi, COVID-i ning difteeria ja teetanuse vastu. Gripivaktsiin maksab soovijatele 17 eurot, riskirühmadele on see tasuta. COVID-19 vaktsineerimine on riskirühmadele tasuta, teistele pole seda ette nähtud. Difteeria ja teetanuse vaktsiin on kõigile tasuta.