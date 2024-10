Suure-Jaanis avati tasuta vahetuspunkt

Vahetuspunkti nimega Sulle-Mulle avasid ja selle tööd korraldavad Taimi Leinsoo ja Ruta Naudre. Nagu nad ütlesid, tuli mõte juba tükk aega tagasi sellest, et inimestel on ikka kodus asju, mida neil tegelikult vaja ei lähe. "Ka meil endal oli palju asju. Tassisime neid Viljandisse ja vahetasime omavahel, aga siis mõtlesime, et kaua võib. Nii hakkasimegi arutama, kas oleks võimalik vahetuspunkti siia Suure-Jaani teha," rääkis Leinsoo.