Tuttavad tähed maja küljes jäävad ilmselt alles

Ehitusregistri andmeil on Valuoja puiestee 13a kasutuselevõtu ajaks märgitud 1964. aasta. Alguses tegutses elumaja esimese korrusel Paala toidupood. Muusikasõprade ning auto- ja motohuviliste kauplus tuli asemele hiljem. Nüüd hõlmavad Meloodias suure osa hoopiski kasutatud rõivaste letid, kuid on ka aiamasinaid ja muusikatarbeid.



Auto-Moto kaupluse juhataja Andres Nurk meenutas, et kolimine oli 1987. aastal ning siis pandi ka nimetähed fassaadi külge.



«Minu teada mõtlesid tähtede kujunduse valmis ja tegid idee teoks toonase tarbijate kooperatiivi mehed,» lausus ta. «Tähed on metallist, kõik tehti korraga. Eelmisel aastal värvisime tähed üle, need ei olnud üldsegi hullus seisus.»



Mööduja näebki, et Auto-Moto kaupluse tähed on uuevääriliselt erksad, samas kui Meloodia nimi on juba üsna luitunud.



Nurk sõnas, et ta on tähtede säilitamise nimel rääkinud hoonet renoveeriva firma objektijuhiga ja tolle sõnul ei tohiks selles olla probleemi. «Tähed võiksid jääda. Neist on aastakümnetega kujunenud bränd,» lisas ta.



Valuoja 13a korteriühistu juhatuse liige ja Meloodia kaupluse omanik Helle Kukk ütles, et ühistu pole kõnealuste tähtede saatust otsustanud, aga need on väärt säilitamist.



«Tähed on legendaarsed, Viljandile väike sümbol, kahju oleks neist loobuda,» lausus ta. «Ma ei tea, mis seisukorras tähed on, ilmselt vajavad ülevuntsimist.»



Kukk lisas, et remont algas oktoobris ja töö peaks saama tehtud tuleval kevadel.



Selline nägu Valuoja puiestee 13a aadressil asuv maja välja 1970. aastatel. Foto: Leo Vellema (Viljandi muuseumi fotokogu)