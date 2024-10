Looduskaitseline erametsatoetus suureneb järgmisest aastast

Erametsatoetuste eelarve kasvab järgmisest aastast 34 miljoni euroni. "Looduskaitseliste piirangute õiglane hüvitamine on olnud meie lubadus ning hüvitamisega seotud asjaolud on olnud ka erametsaomanike peamiseks tagasisideks kliimaministeeriumis töös olevatele eelnõudele. Arvestades riigieelarve keerulist olukorda, tuli meil üle vaadata sektorite erinevad toetusmeetmed. Langetasime valiku, arvestades metsaomanike prioriteete ja suurt vajadust looduskaitselisi piiranguid õiglaselt hüvitada," selgitas Yoko Alender.

Erametsatoetuste süsteem tervikuna on põhjalikul ümberhindamisel. Life IP projekt Loodusrikas Eesti on koostöös keskkonnainvesteeringute keskuse ja Eesti erametsaliiduga tellinud maaülikoolilt analüüsi "Natura 2000 metsaaladele seatud piirangute tõttu maaomanikul saamatajääva sissetuleku arvutamise metoodika". Uue metoodika alusel hinnati kogu Eesti kaitstavate alade keskmist hüvitise määra, arvestades piirangute ulatust ja saamata jäänud tulu sihtkaitsevööndites.

Analüüsi tulemus näitas viimase kolme aasta keskmiste hindade alusel õiglaseks kompensatsiooniks 167 eurot hektari kohta. Tulevikus võimaldab analüüs hüvitisi määrata nii-öelda rätsepatööna, nii et saamata jäävat tulu on võimalik vaadelda igal metsaeraldisel.

Eestis on kaitstavatel aladel asuvaid toetusõiguslikke erametsi ligikaudu 100 000 hektaril. Kõige suuremad metsamajandamise piirangud on rangelt kaitstavatel aladel, mida on eramaadel ligi 40 000 hektaril. Natura 2000 toetus on ette nähtud erametsamaale, mis paikneb Natura 2000 võrgustikus või rangelt kaitstavatel aladel, kus keskkonnakaitseliste eesmärkide ning elurikkuse ja maastiku mitmekesisuse säilitamise tagamiseks on erametsaomanik pidanud raietest loobuma kas osaliselt või täielikult.