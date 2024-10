"Praegu on asjad niikaugel, et kolmandal majal läheb kohe ehitusluba sisse ja hakkame ehitama. Kahes majas elatakse juba sees," lausus osaühingu Mulgi Ehitus juht Rein Kessler ning nentis, et inimesed on hakanud paari aasta eest alustatud arenduse vastu jälle huvi üles näitama. "Pool aastat oli täiesti vaikne, aga nüüd enam mitte ning selle põhjal otsustasime, et ehitame kohe ühe maja veel müügivalmis ja siis vaatame, mida turg edasi teeb."