Anna oma hääl ja aita valida 17 kandidaadi hulgast Viljandimaa parim toode või teenus

Viljandi Vaadimehe õllekool

Õllekoolis on võimalik oma teadmisi käsitööõlledest avardada. Saarsen rääkis, et käsitööõlu ei ole ainult IPA ja mõru, vaid õllemaailma spekter on väga lai. Ühel pool on näiteks joogid, mille alkoholi sisaldus on kaks kraadi, aga on ka 20-kraadist õlut. Tema sõnul on mõni neist jookidest väga magus, mõni jälle tohutult hapu, mõni aga liköörjas või seesugune, mis läheneb hoopis šampanjamaailmale või meenutab maitselt sprotte tomatis. Õllekool on justkui elamuskoolitus, mis meenutab, et õlu ei ole ainult see, mis tuleb A. Le Coqist või Sakust.