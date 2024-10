Viljandi haigla piirab koroonaviiruse leviku tõttu patsientide külastamist

Viljandi haigla kommunikatsiooni- ja turundusjuht Maarja Evert märkis, et ühe patsiendi juurde on korraga lubatud maksimaalselt kaks inimest ja lapsi palutakse mitte kaasa võtta.

«Nad ei ole raskes seisundis, kuid on eraldatud, et takistada viiruse ulatuslikku levikut haiglas. Kuna inimeste vaktsineerituse tase on veel madal, siis oleme mures viiruse kiire leviku pärast,» kõneles ta. «Tuletame meelde, et vaktsineerimine on lihtsaim viis end koroonaviirusega nakatumise eest kaitsta, ning soovitame kõigil seda teha, et hoida enda ja teiste tervist.»