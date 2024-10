KEIT PENTUS-ROSIMANNUS Euroopa toetab mahetootjat ka siis, kui ükski õun turule ei jõua

Puhas toit ja hoitud loodus on eurooplastele tähtsad ning see on põhjus, miks Euroopa Liit toetab mahepõllumajandust miljardite eurodega. Aastatel 2014–2022 oli see summa 12 miljardit ning aastatel 2023–2027 veel suurem, 15 miljardit eurot. Põllumajandus on suure keskkonnamõjuga tegevus ning selle mõju vähendamine tähendab märkimisväärseid kulusid. On igati õiglane, et aitame põllumeestel seda koormat kanda. Kuid sama tähtis on, et Euroopa toetus läheks just sinna, kus seda kõige enam vaja ning kus see ka reaalset tulemust toob.