Viljakasvatajatel pole põhjust hõisata

"Kui viisakalt öelda, siis läks meil tänavu halvasti. Suviviljad ei kõlvanud mitte kuskile – kevade lõpu põud mõjutas ja mingi kahjur arvatavasti ka," kõneles Viiratsi lähedal asuva Ruudiküla Kissa-Märdi talu noorperemees Risto Krabi. "Talvel läks raps meil kõik välja – 100 hektarit. Ühele põllule sai asemele kaer külvatud. Esimest korda elus kasvatan seda, aga saagiga olen väga rahul. Seevastu suvisoder oli kehvake. Talinisuga võib rahule jääda. Kokkuvõttes on vilja-aasta tulemus 350-hektarilise väiketalu jaoks selline, et paneb oigama."

Krabile teeb muret seegi, et vilja hind on langenud tagasi Ukraina sõja eelsele tasemele, samas kui näiteks väetise hind on tublisti kerkinud ja selle odavnemist ei paista kusagilt.