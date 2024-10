Käsipallikoondise väravakütt Karl Toom ei välista Euroopasse tagasitulekut

Aastate jooksul on Toom, kes on juba teist hooaega mänginud Lähis-Idas Kuveidis Sulaibikhat SC ridades, tõestanud end koondise ühe liidrina. Eesti käsipalliliit uuris tema eluolu ja edasiste plaanide kohta.

Iraagi ja Saudi Araabia vahel paiknev väike Kuveit on paljudele tundmatu ja avastamata maa. Kuigi Kuveidi käsipalli algusajaks võib pidada alles aastat 1966, on nüüdseks hoog sisse saadud nii koondise- kui ka klubitasandil. Kolme miljoni elanikuga riigis tegutseb lisaks meeste liigale naiste liiga. Kahe liiga peale kokku on 19 aktiivset klubi: 16 meeste ja kolm naiste oma. Sulaibikhat SC, mis on peale Karl Toomi ka Dener Jaanimaa koduklubi, on viiekordne riigi meister ning kahekordne karikavõitja.