Teater Nuutrum näitab Ugalas Laidoneri ärevaid öid

Peeter Tammearu mängib kindral Laidoneri ja Liina Tennosaar tema naist Mariat. Draama «Orzel. Laidoneri ööd» on kinnitatud faktidel põhinev, kuid neid fantaasiaga siduv ja arendav tõsielu­draama Eestile saatuslikest otsustest, mida pidi langetama Eesti sõjaväe ülemjuhataja kindral Johan Laidoner.

Draama vaatleb Orzeli juhtumit ja selle kajastust abielupaar Laidoneride majas. Arvamused põrkuvad, kui üks pool on rahvuselt poolakas ning teine eestlane. Kas abikaasade vaheline side peab tuleproovile vastu? Draama eesmärk on tutvustada Eestis seni liiga vähe kõlapinda leidnud ajaloosündmust, mille kontekst – Eesti suhted juba sõdivate riikidega – on ootamatult aktuaalne ka praegu.