Ma sõidutasin prantslast

Kösti ristmikul hoidis kõhetu lokkispäine noormees käes papitükki kirjaga "Tartu". Mõtlesin, et ehk on tudeng, kes on teel nädalavahetuseks koju või kultuuripealinna üritustele. Aga ei olnud. Inglise keele aktsent reetis ta emakeele kiiresti. Noormees oli pärit Lõuna-Prantsusmaalt Toulonist ja teel Tartusse oma ööbimispaika Vanemuise teatri prantslasest balletiartisti juures.