Sakalale teadmata ajal avastati Viljandi haiglas, et ühe osakonna ravimikapist on kadunud ravim. Et kadumisjuhtumit lahendada ja osakonna töötajate seas tekkinud pinget leevendada, otsustati haiglas võtta 18 töötajalt uriiniproov ning analüüside tulemusi varga leidmise eesmärgil töödelda. Igalt töötajalt võeti allkiri, et ta on proovi andmisega nõus.