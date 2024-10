Ehkki vallad maamaksumäära ei kergitanud, peavad põllumehed ja metsaomanikud järgmisel aastal rohkem tasuma

Õitsev rapsipõld, mida viimastel aastatel on suve hakul kõikjal Eestis näha olnud, oli tänavu raske talve tõttu haruldane vaatepilt. Põllumees kannatab ikalduse tõttu kahju ja järgmisel aastal kerkiv maamaks lükkab sõrmed omakorda põllumehe kukrusse.

Mulgi ja Viljandi vald otsustasid, et maatulundusmaa maksumäär on ka tuleval aastal 0,5 protsenti maa maksustamise hinnast. Põhja-Sakala vald otsustas tänavuseks kehtestatud 0,5-protsendilise maksumäära vähendada järgmisel aastal 0,35 protsendile, kuid see ei säästa maaomanike rahakotti.